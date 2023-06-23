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Чебоксары
Профиль пользователя Valerio

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О себе

Активный отдых, походы, рыбалки , сплавы , велосипеды , сноуборд. Кальян, приятные беседы , нравоучения 😁. Настольные игры и клуб умелые ручки

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно
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