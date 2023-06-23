⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Профиль пользователя Valerio
О себе
Активный отдых, походы, рыбалки , сплавы , велосипеды , сноуборд. Кальян, приятные беседы , нравоучения 😁. Настольные игры и клуб умелые ручки
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
Другие пользователи из города Чебоксары
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам