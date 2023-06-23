Чебоксары
Профиль пользователя tjca21
О себе
Люблю горы и море, а также леса с полями и реки с озёрами.
Заряжаюсь в путешествиях и в пробежках по утрам.
Веду очень активный образ жизни: бег по утрам, велосипед, бассейн, SUP, коньки, сноуборд.
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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