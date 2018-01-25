Ищу тех, с кем можно пообщаться, посмеяться, поскидывать друг другу мемы. 🔐 Могу показать коллекцию фотографий с Лениным 😏 (нет, это не эвфемизм). Работаю. Рост 196 см (если это кому-то важно). Из увлечений - чтение, формула-1, спорт (смотреть и играть), смотреть фильмы, слушать музыку. Нравятся викторины и настолки. Люблю готовить (иногда). Возможно, ещё что-то, просто лень расписывать. :) Нравится путешествовать по России.

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность

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