Чебоксары
Профиль пользователя Spraypaint

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фото #2 пользователя Spraypaint

О себе

Ищу тех, с кем можно пообщаться, посмеяться, поскидывать друг другу мемы. 🔐
Могу показать коллекцию фотографий с Лениным 😏 (нет, это не эвфемизм).
Работаю.
Рост 196 см (если это кому-то важно).
Из увлечений - чтение, формула-1, спорт (смотреть и играть), смотреть фильмы, слушать музыку. Нравятся викторины и настолки. Люблю готовить (иногда). Возможно, ещё что-то, просто лень расписывать. :)
Нравится путешествовать по России.

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

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