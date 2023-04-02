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Чебоксары
Профиль пользователя Pretty

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Сходить вместе в тейк 🥳

маленькое фото пользователя Ev49
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 35 участников

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