Люблю природу, походы, пвд, на велике стараюсь катать активно, читаю книги (в основном сейчас фантастика новая), посмотреть фильмы, сериалы тоже люблю. Графикой занимаюсь иногда (Фотошоп, арты собираю), так сказать, всё выше перечисленное дозирую в равных пропорциях ))) Ну мне скрывать нечего, потому ник тут такой же как и на Пикабу и даже аватар, который придумал и сделал сам, воть

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

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