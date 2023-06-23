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Чебоксары
Профиль пользователя Pasha21rus

фото пользователя Pasha21rus

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Братск → сходить на мероприятие

Заберите в кино))) 4 день в братске

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Foxis04

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mila_L

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок по городу, ну или на ☕️)))

Откликнулся 1 участник

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