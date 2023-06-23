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Чебоксары
Профиль пользователя Olina5665

фото пользователя Olina5665

О себе

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика📚 Книги💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян

Участие в других событиях

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