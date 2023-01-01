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Чебоксары
Профиль пользователя nata.b

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О себе

Книги как стиль жизни. Стараюсь читать различную литературу, но отдаю предпочтение романам и фэнтези, так же редко, но метко читаю нон-фикшн и классику.
Музыку слушаю все возможное время. Мне нравится зарубежная музыка разных направлений.
Я общительная, немного упрямая, мне нравится слушать истории, сама я тоже болтливая, порой могу быть милой.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → пообщаться

хотелось бы найти подруг 💞

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Чебоксары → пообщаться

хотелось бы найти единомышленником и классных собеседников

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Видела, как одна девочка привлекала внимание, так вот КУРТ КОБЕЙН КУРТ КОБЕЙН

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Москва → пообщаться

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

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Хочу найти интересных собеседников для того, чтоб не было одиноко❤️

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Поговорить, поныть, посмеяться

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Ищу подругу, для общения и дружбы 🤗 буду рада каждой🤪

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