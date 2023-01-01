О себе

Книги как стиль жизни. Стараюсь читать различную литературу, но отдаю предпочтение романам и фэнтези, так же редко, но метко читаю нон-фикшн и классику.

Музыку слушаю все возможное время. Мне нравится зарубежная музыка разных направлений.

Я общительная, немного упрямая, мне нравится слушать истории, сама я тоже болтливая, порой могу быть милой.