Чебоксары
Профиль пользователя Narahold

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фото #2 пользователя Narahold

О себе

Есть маленький магазинчик на вб. Оказываю услуги по продвижению на Озон и Вб, закупкам товара с Китая.

Люблю рок, индастриал, инди, электро и альтернативный рок.

Люблю читать фэнтези и литрпг, социальную фантастику.

Из игр люблю Mobail Legends, выживачи типа Зомбоид и 7days, This war is mine. Особенно уважаю экономические стратегии и градостроительные симуляторы. Фэнтези реалтайм стратегии типа варкрафт 3 ван лав на всю жизнь)
Люблю Rpg, типа TES, Dragon Age. Mmorpg - 10 лет жизни отданные ворлд оф варкрафту)

Из активностей вне дома - скоростные поездки на электросамокате (Kugoo g2 pro) и тренажёрный зал, работа с железом.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Можно ли встретить друга в 30 лет, если ты интроверт?

Москва → пообщаться

Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)

Москва → пообщаться

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → пообщаться

Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Sakuraianuri
Москва → Другое

Найти человека, который работает удаленно.

Санкт-Петербург → Другое

Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?

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Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.

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