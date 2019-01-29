Есть маленький магазинчик на вб. Оказываю услуги по продвижению на Озон и Вб, закупкам товара с Китая. Люблю рок, индастриал, инди, электро и альтернативный рок. Люблю читать фэнтези и литрпг, социальную фантастику. Из игр люблю Mobail Legends, выживачи типа Зомбоид и 7days, This war is mine. Особенно уважаю экономические стратегии и градостроительные симуляторы. Фэнтези реалтайм стратегии типа варкрафт 3 ван лав на всю жизнь) Люблю Rpg, типа TES, Dragon Age. Mmorpg - 10 лет жизни отданные ворлд оф варкрафту) Из активностей вне дома - скоростные поездки на электросамокате (Kugoo g2 pro) и тренажёрный зал, работа с железом.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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Москва → пообщаться Можно ли встретить друга в 30 лет, если ты интроверт?

Екатеринбург → Другое Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.

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