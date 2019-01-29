Чебоксары
Профиль пользователя Narahold
О себе
Есть маленький магазинчик на вб. Оказываю услуги по продвижению на Озон и Вб, закупкам товара с Китая.
Люблю рок, индастриал, инди, электро и альтернативный рок.
Люблю читать фэнтези и литрпг, социальную фантастику.
Из игр люблю Mobail Legends, выживачи типа Зомбоид и 7days, This war is mine. Особенно уважаю экономические стратегии и градостроительные симуляторы. Фэнтези реалтайм стратегии типа варкрафт 3 ван лав на всю жизнь)
Люблю Rpg, типа TES, Dragon Age. Mmorpg - 10 лет жизни отданные ворлд оф варкрафту)
Из активностей вне дома - скоростные поездки на электросамокате (Kugoo g2 pro) и тренажёрный зал, работа с железом.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое человеческое общение
Найти человека, который работает удаленно.
Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?
Познание самого себя
Девушки технарки, го общаться)
Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.
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