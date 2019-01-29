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Чебоксары
Профиль пользователя MisterAnderson

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

События пользователя

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти интересные темы для разговоров

Чебоксары → пообщаться

Пообщаться, найти интересных собеседников

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

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