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Чебоксары
Чебоксары
Профиль пользователя Mila_L
О себе
Люблю кофе и прогулки по городу. Не против активного отдыха и настольных игр))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
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