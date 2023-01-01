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Чебоксары
Профиль пользователя Mila_L

фото пользователя Mila_L

О себе

Люблю кофе и прогулки по городу. Не против активного отдыха и настольных игр))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Чебоксары → другое

Найти родственную душу для общения)

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок по городу, ну или на ☕️)))

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Чебоксары → пообщаться

Где ты, мой друг или подружка?)))

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Участие в других событиях

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Одинокие одиночества

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Я за общение на разные темы. Кино, вино и домино) 😺

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Общение с возможностью личной встречи 🤗

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