Новочебоксарск
Профиль пользователя Mihail_trail
О себе
Нравится заниматься активным спортом: бег, ездить на велосипеде, кататься на ноуборде, скалозанье. На веле грязь помесить за радость 😁
Нравятся книги в стиле ЛитРПГ: бегающий сейф, физрук. Люблю вкусный кофе, погулять и хорошую компанию:)
Хочу выучить английский язык!
Люблю рок
Профиль обновлён 21 июня 2023 г.
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