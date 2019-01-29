Люблю много ходить пешком, много разговаривать и играть в настолки. Обожаю велосипед. До велотуризма ещё не доросла, но по городу 30км наматываю с радостью ☺️ Хожу в мини-походы на сутки-двое, с палатками, настолками и без алкоголя. Не пью, не курю, не бываю в клубах. Бывший фотограф, будущий программист) Люблю Доктора Кто, Звёздные войны, вселенные Хоббитов и Гарри Поттера, конечно.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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