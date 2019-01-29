Чебоксары
Профиль пользователя Lerneri
О себе
Люблю много ходить пешком, много разговаривать и играть в настолки.
Обожаю велосипед. До велотуризма ещё не доросла, но по городу 30км наматываю с радостью ☺️
Хожу в мини-походы на сутки-двое, с палатками, настолками и без алкоголя.
Не пью, не курю, не бываю в клубах.
Бывший фотограф, будущий программист)
Люблю Доктора Кто, Звёздные войны, вселенные Хоббитов и Гарри Поттера, конечно.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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