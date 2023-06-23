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Чебоксары
Чебоксары
Профиль пользователя Larivan
О себе
Люблю слушать музыку, читать книги про психологию, играть в видеоигры.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
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