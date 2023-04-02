Чебоксары
Профиль пользователя Katy_Kate
О себе
Всем привет! Сижу в декрете. Жутко не хватает общения, несмотря на работу с людьми и количество детей)))) есть огромное желание сбежать от рутины на пару часиков. Люблю узнавать что-то новое, люблю интересных искренних людей, ненавижу лесть. С радостью поддержу кипиш, если он вписывается в мой график и в нем есть возможность прихватить с собой маленького хвостика)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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