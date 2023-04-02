Всем привет! Сижу в декрете. Жутко не хватает общения, несмотря на работу с людьми и количество детей)))) есть огромное желание сбежать от рутины на пару часиков. Люблю узнавать что-то новое, люблю интересных искренних людей, ненавижу лесть. С радостью поддержу кипиш, если он вписывается в мой график и в нем есть возможность прихватить с собой маленького хвостика)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Чебоксары → пообщаться Где вы, 144 человека из Чебоксар???

Чебоксары → Другое Хотелось бы найти тебя

Ищешь друзей и компанию в городе Чебоксары?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Чебоксары.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.