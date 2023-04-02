Чебоксары
Профиль пользователя Jonedou
О себе
Профессиональный собеседник, выслушаю все, что тебя тревожит, и сделаю этот вечер несколько веселее. Просто ищу постоянную компанию для интересных событий
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💨 Кальян
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