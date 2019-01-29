Чебоксары
Профиль пользователя Foxis04

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О себе

Я 50/50 интроверт. Люблю слушать музыку по настроению. Когда настроение ужасное я рисую, рисую непонятные рисунки 😂. Чувашка✌🏻, с русским языком пздц плохо

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя solo
Чебоксары → Другое

Гоу куда-нибудь

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