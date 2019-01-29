Ни дня без музыки (меломанка, разве что Бузову и Моргенштерна не слушаю). Люблю хорошее кино и сериалы. Немного читаю. Обожаю велик и пешие прогулки. Мечтаю отправиться в поход)))

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📚 Книги

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎮 Видеоигры 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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