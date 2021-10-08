Бугульма
Профиль пользователя Balinor
О себе
Люблю слушать преимущественно рок, особенно нравится imagine dragons, sabaton. По настроению слушаю и другие жанры, с предубеждением отношусь только к русскому рэпу😀
Бегаю с утра на стадионе, аж на целых 5к шагов.
Компютерные игры очень люблю, правда одиночные, иногда катаю в танки.
Из фильмов и сериалов люблю ужастики и супергеройское.
Книги предпочитаю жанра фэнтази и фантастика.
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
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