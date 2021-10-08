Бугульма
Профиль пользователя Anastasiia17
О себе
учу немецкий, гуляю с французским бульдожкой
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
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