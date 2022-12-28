Ни разу не ходил на органную музыку, хотя обожаю классическую. Заядлый спортсмен-любитель (футбол, велосипед, плавание, кроссфит). Фанат квизов и прикольных настолько.Изучаю английский, как и для себя, так и по работе.Не люблю сидеть на месте)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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