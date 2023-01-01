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Брянск
Брянск
Профиль пользователя Yuli23
О себе
Привет ) Хоть человек я скромный, но если компания хорошая, то могу поддержать любую тему. Будет здорово познакомится с новыми и интересными людьми. Кто знает к чему это все придёт?
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового
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