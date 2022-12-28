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Брянск
Профиль пользователя Yul4onka

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О себе

Интересы разнообразные. Люблю прогулки по городу: парки, исторические здания и знаковые места, а также интересные переулки. Обожаю музеи, особенно интересует живопись. Слушаю музыку различных жанров: от классики до русского рока и K-Popa. Люблю читать: предпочитаю фантастику, в последнее время перечитываю классиков.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

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очень хочу сходить попеть в караоке!
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