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Брянск
Профиль пользователя Yayi

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О себе

Люблю инди-рок, избегаю поп-музыки) нравится гулять, кататься на роликах, настольные игры. Я не из этого города и до сих пор не нашла здесь друзей, так что чувствую себя здесь немного одиноко. Может, посчастливится, нам с тобой подружиться)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 117 участников

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Брянск → пообщаться

Недавно переехала

Откликнулись 3 участника

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