О себе

Люблю инди-рок, избегаю поп-музыки) нравится гулять, кататься на роликах, настольные игры. Я не из этого города и до сих пор не нашла здесь друзей, так что чувствую себя здесь немного одиноко. Может, посчастливится, нам с тобой подружиться)