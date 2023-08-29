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Брянск
Брянск
Профиль пользователя Yayi
О себе
Люблю инди-рок, избегаю поп-музыки) нравится гулять, кататься на роликах, настольные игры. Я не из этого города и до сих пор не нашла здесь друзей, так что чувствую себя здесь немного одиноко. Может, посчастливится, нам с тобой подружиться)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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