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Брянск
Профиль пользователя Vlada_koshka

фото пользователя Vlada_koshka

О себе

За активный образ жизни но если есть компания:сноуборд пока не умею ))) но хочу научиться;люблю позитивный людей, душевных ,которые умеют и могут поддерживать в любой ситуации)).музыку в основном могу слушать всё но в основном клубную ,deep чтоб держало настроение-кто понимает о чем я

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры

События пользователя

Брянск → прогуляться, перекусить
Прогуляться, пообщаться у кого что на душе и т.д

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое
Найти подружек
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Москва → Другое
Ищу новые знакомства и подруг
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Брянск → Другое
Погулять по городу
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