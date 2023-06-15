Брянск
Профиль пользователя Toasty

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О себе

Все узнаешь в процессе общения

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Смоленск → прогуляться, перекусить

Узнать что то новое

Брянск → прогуляться, перекусить

Встретиться и обсудить все на свете

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Teo._.dor
Смоленск → Другое

Кто-то в Смоленске выходит гулять?😅

маленькое фото пользователя Diana86
Брянск → Другое

Грустно, очень грустно(

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Брянск → Другое

Обсудить всё на свете

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Воронеж → Другое

Расскажи как прошел твой день

маленькое фото пользователя Dragonfly9
Смоленск → Другое

Прогуляемся по набережной,поболтаем 💃🌠

маленькое фото пользователя Lisichka28
Орел → Другое

Прогуляюсь по парку, кто со мной?)

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