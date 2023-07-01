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Брянск
Профиль пользователя TinaA

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О себе

Не так давно переехала. Ищу подруг для совместных прогулок и разговорам по душам.
Весëлая, отзывчивая, за любой кипиш кроме голодовки.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

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Брянск → пообщаться

Недавно переехала

Откликнулся 1 участник

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