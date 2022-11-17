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Брянск
Профиль пользователя Svyat

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О себе

1.Место на Всероссийском мемориале Василия Ткача по кик-боксингу, 2 е место по боксу по Брянской обоасти, чемпон военной части в которой служил по рукопашному бою в абсолютном весе.Хоть это и было 10 лет назад, но пусть будет.
2.Есть разряд по шахматам.
3.Пишу песни, играю на гитаре+вокал, стиль русский рок, соответственно и музыку предпочитаю такую же.
4.По профессии массажист, закончил 5 й мед.
5.Как хобби комп игры, в основном стратегии.
6.Рост 190, вес 110, не жир, просто здоровый.
7.Вырос в военной части, сын офицера.
8.Начитанный.

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Шахматы в парке Бутово
Москва → другое
Глянуть фильм
Москва → прогуляться, перекусить
Баскетбол или карты, южное бутово.

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Знакомство для дружбы
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Познакомиться с классными людьми :)
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Москва → Другое
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
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Какую породу кошки посоветуете завести?
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Бунинские луга
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Поездка на Сахалин в августе
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Брянск → Другое
Грустно, очень грустно(
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Москва → Другое
Погулять в парке
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Брянск → Другое
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