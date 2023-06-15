Брянск
Профиль пользователя saraulfan5

фото пользователя saraulfan5
фото #2 пользователя saraulfan5

О себе

Занимаюсь в основном учебой, поступаю в мед институт

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olenka32
Брянск → Другое

Хочу найти подругу для общения

маленькое фото пользователя Kseniya05
Брянск → Другое

Хочу просто пообщаться,возможно найти подругу в своем городе)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Брянск

Ищешь друзей и компанию в городе Брянск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Брянск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.