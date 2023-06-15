Брянск
Профиль пользователя Roman32
О себе
Катаюсь на велосипеде, хожу на йогу , читаю книги , люблю рафтинг и горы , новые путешествия в новые места; люблю баню, походы , рыбалку ; занимаюсь производством хлеба и винотекой
Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Ищу друзей, для общения
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Давайте поболтаем )
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