Брянск
Профиль пользователя Roman32

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О себе

Катаюсь на велосипеде, хожу на йогу , читаю книги , люблю рафтинг и горы , новые путешествия в новые места; люблю баню, походы , рыбалку ; занимаюсь производством хлеба и винотекой

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Брянск → прогуляться, перекусить

Знаю место где отличный кофе, прогуляемся ?

Брянск → прогуляться, перекусить

Выпить кофейку и пройтись по городу 😀

Брянск → прогуляться, перекусить

Покататься на великах 🚴🏻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Masha87
Москва → Другое

Ищу друзей, для общения

маленькое фото пользователя Dalllos
Москва → Другое

Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

маленькое фото пользователя Tata007
Москва → Другое

Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

маленькое фото пользователя Angelina25
Брянск → Другое

Давайте поболтаем )

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