Катаюсь на велосипеде, хожу на йогу , читаю книги , люблю рафтинг и горы , новые путешествия в новые места; люблю баню, походы , рыбалку ; занимаюсь производством хлеба и винотекой

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Ищешь друзей и компанию в городе Брянск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Брянск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.