О себе

Слушаю тяжёлый рок и электронную музыку.

Люблю неспешно гулять по городу, пить кофе , кататься качелях и на аттракционах.

Ценю в человеке доброжелательность, общительность, отсутствие токсичности. Не люблю большие компании незнакомых людей, клубы, пьяных и хамство.

Имею много свободного времени.

Много раз переезжала и в Брянске пока подруг не нашла.