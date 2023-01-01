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Брянск
Слушаю тяжёлый рок и электронную музыку.
Брянск
Профиль пользователя LoneLiness
О себе
Слушаю тяжёлый рок и электронную музыку.
Люблю неспешно гулять по городу, пить кофе , кататься качелях и на аттракционах.
Ценю в человеке доброжелательность, общительность, отсутствие токсичности. Не люблю большие компании незнакомых людей, клубы, пьяных и хамство.
Имею много свободного времени.
Много раз переезжала и в Брянске пока подруг не нашла.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💃 Потанцевать
Не нравится:
📺 Политика📚 Книги✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт
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