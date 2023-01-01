⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Брянск

Брянск
Профиль пользователя LoneLiness

фото пользователя LoneLiness

О себе

Слушаю тяжёлый рок и электронную музыку.
Люблю неспешно гулять по городу, пить кофе , кататься качелях и на аттракционах.
Ценю в человеке доброжелательность, общительность, отсутствие токсичности. Не люблю большие компании незнакомых людей, клубы, пьяных и хамство.
Имею много свободного времени.
Много раз переезжала и в Брянске пока подруг не нашла.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика📚 Книги✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Брянск → пообщаться

Недавно переехала

маленькое фото пользователя TinaA
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Брянск

маленькое фото пользователя Mila_32
маленькое фото пользователя Olenka32
маленькое фото пользователя mayArti
маленькое фото пользователя Arina30
маленькое фото пользователя Evgen86
маленькое фото пользователя Dimon_001
маленькое фото пользователя Adamiya
маленькое фото пользователя Anastasia.m
маленькое фото пользователя hydozhnik
маленькое фото пользователя Boris32rus
маленькое фото пользователя Jerry
маленькое фото пользователя Svyat
маленькое фото пользователя Poll
маленькое фото пользователя Kseniya05
маленькое фото пользователя Dominik
маленькое фото пользователя Mama32
маленькое фото пользователя Andrey04
маленькое фото пользователя Alenaka
маленькое фото пользователя irishkazubova
маленькое фото пользователя Tima18
маленькое фото пользователя TinaA
маленькое фото пользователя Irina.25
маленькое фото пользователя Baban
маленькое фото пользователя Kristina19
маленькое фото пользователя Yul4onka
маленькое фото пользователя Breus32rus
маленькое фото пользователя Anjela96
маленькое фото пользователя Ipina

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам