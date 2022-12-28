Брянск
Профиль пользователя Kseniya05
О себе
Я бьюти мастер
Преподаватель - lashes эксперт)
Ищу подругу 🌸
Поддержу любой разговор
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор
События пользователя
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