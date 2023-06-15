Брянск
Профиль пользователя irishkazubova
О себе
Ищу Подружек Гулять, Общаться, Созваниваться,Путешествовать) Пишите Буду Рада Всем)))
Профиль обновлён 22 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб
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