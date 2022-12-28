Брянск
Профиль пользователя Irishka_knopa
О себе
🌼 Замужем, две замечательных дочурки. 15 лет и 4 года
🌼 Работаю проект- менеджером в дизайн- агентстве
🌼 С радостью поощаюсь на тему похудения и ПП. Вместе веселее)
🌼 Люблю слушать музыку..какую? Самую разную. С удовольствием поговорю о музыке.
🌼 да и в целом неважно о чем говорить) хочется найти хороших знакомых и може быть друзей))
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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