🌼 Замужем, две замечательных дочурки. 15 лет и 4 года 🌼 Работаю проект- менеджером в дизайн- агентстве 🌼 С радостью поощаюсь на тему похудения и ПП. Вместе веселее) 🌼 Люблю слушать музыку..какую? Самую разную. С удовольствием поговорю о музыке. 🌼 да и в целом неважно о чем говорить) хочется найти хороших знакомых и може быть друзей))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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