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Брянск
Профиль пользователя Hhop

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О себе

На данный момент стараюсь активно провести свободное время : спорт, рисование, прогулки. Стараюсь восстановить организм и отдохнуть, чтобы улучшить здоровье.
Увлекаюсь детективными сериалами, просмотром видео на разные темы, прочтением манги или комиксов. Открыта к новому и уважаю старое.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб
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