Домосед. Сидеть одному, это просто замечательно, киношки, игры, еда, сон. И никто не мешает. Уъ супер.

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

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