Брянск
Профиль пользователя Diana86
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🇬🇧 Изучение нового ☣️ Токсичность
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
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Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Москва → Другое
Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм
Брянск → Другое
Хочу просто пообщаться,возможно найти подругу в своем городе)
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