Брянск
Профиль пользователя Diana86

фото пользователя Diana86
фото #2 пользователя Diana86

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🇬🇧 Изучение нового ☣️ Токсичность

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Брянск → пообщаться

Грустно, очень грустно(

Участие в других событиях

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Найти неадекватных подруг с весельцой

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Я в декрете ищу подруг)

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маленькое фото пользователя Kseniya05
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Хочу просто пообщаться,возможно найти подругу в своем городе)

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