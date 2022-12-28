Брянск
Профиль пользователя Chebyrashka
О себе
Я соткан из противоречий - это уж точно. Большую часть времени нахожусь в думках, но не о судьбах Родины). Кстати, итересный факт: если вы закроете правый глаз, а потом - левый, то при прочих равных условиях (подушке, одеяле и тишине) можно довольно-таки хорошо выспаться.
А если серьёзно, то нужно быть легкомысленнее)
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Общение, поддержка:)
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
Какая твоя любимая книга?)
Не могу уснуть, кто хочет поболтать?
Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом
Завершенное
Просто приятного человека для общения (не старше 22 лет)
Обсудить всё на свете
Обсудить интересы
Другие пользователи из города Брянск
Ищешь друзей и компанию в городе Брянск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Брянск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.