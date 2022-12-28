Брянск
Профиль пользователя Chebyrashka

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О себе

Я соткан из противоречий - это уж точно. Большую часть времени нахожусь в думках, но не о судьбах Родины). Кстати, итересный факт: если вы закроете правый глаз, а потом - левый, то при прочих равных условиях (подушке, одеяле и тишине) можно довольно-таки хорошо выспаться.
А если серьёзно, то нужно быть легкомысленнее)

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

События пользователя

Брянск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, покататься на электросамокате, обсудить сериалы

Брянск → пообщаться

Кто-нибудь смотрел ЧБД?)

Брянск → пообщаться

Иногда кажется, что я хочу торт, а потом начинаю засыпать

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