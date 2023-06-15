Брянск
Профиль пользователя Baban
О себе
Люблю рыбалку, смотреть фильмы, слушать музыку.
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей
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