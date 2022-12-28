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Брянск
Люблю общаться, иногда не хватает этого, очень люблю слушать музыку, говорить на разные темы, выслушать и что-то посоветовать, добрая)))
Брянск
Профиль пользователя Alinel
О себе
Люблю общаться, иногда не хватает этого, очень люблю слушать музыку, говорить на разные темы, выслушать и что-то посоветовать, добрая)))
Буду рада любым знакомствам
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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