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Брянск
Брянск
Профиль пользователя Alexander89
О себе
Катаюсь на велосипеде, люблю активный отдых и путешествия, люблю слушать музыку, смотреть интересные фильмы/сериалы
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
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