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Брянск
Профиль пользователя Alexander89

фото пользователя Alexander89

О себе

Катаюсь на велосипеде, люблю активный отдых и путешествия, люблю слушать музыку, смотреть интересные фильмы/сериалы

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Брянск → пообщаться

Обсуждение переезда

маленькое фото пользователя Kristen
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kana

Красноярск → пообщаться

Поболтать, обсудить аниме и поиграть в игры

Откликнулись 4 участника

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