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Брюссель
Профиль пользователя Zom13i

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О себе

Работаю и живу за границей.
Не хватает общения на родном языке.
Улекаюсь космосом. Слушаю металл.
Хожу в театральный и музыкальные кружки.
Занят ремонтом, который не кончается 😅

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Турнэ → пообщаться
KSP 1 помощь новичкам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей для обмена мемами и смешными историями
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