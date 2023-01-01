Брюссель
Профиль пользователя Pegasus

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фото #2 пользователя Pegasus

О себе

Приехал в Бельгию два года назад.
Интересны совместные путешествия, изучение языков, IT, история, научная фантастика, пытаюсь научиться играть на пианино.

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Брюссель → другое

Знакомства в Бельгии

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