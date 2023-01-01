Брюссель
Профиль пользователя Pegasus
О себе
Приехал в Бельгию два года назад.
Интересны совместные путешествия, изучение языков, IT, история, научная фантастика, пытаюсь научиться играть на пианино.
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🪐 Астрология, таро
События пользователя
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