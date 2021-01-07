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Брест
Брест
Профиль пользователя Xseneea
О себе
Привет! Меня зовут Ксюша, я переехала в Брест из Минска 4 месяца назад, и просто влюбилась в этот город. Я общительный и открытый человек. Люблю зарубежные сериалы, фильмы и музыку, обожаю мемы. Не люблю музыку Макса Коржа, Айовы и кальянный рэп. Стараюсь читать больше книг (на данный момент увлеклась детективами Майка Омера и подобные им). По профессии я айти-рекрутер, но на данный момент я без работы. У меня есть кошка Киса и муж. Люблю поесть, но хочу больше гулять пешком, чтобы сбросить пару-тройку лишних кг. :)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
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