О себе

Привет! Меня зовут Ксюша, я переехала в Брест из Минска 4 месяца назад, и просто влюбилась в этот город. Я общительный и открытый человек. Люблю зарубежные сериалы, фильмы и музыку, обожаю мемы. Не люблю музыку Макса Коржа, Айовы и кальянный рэп. Стараюсь читать больше книг (на данный момент увлеклась детективами Майка Омера и подобные им). По профессии я айти-рекрутер, но на данный момент я без работы. У меня есть кошка Киса и муж. Люблю поесть, но хочу больше гулять пешком, чтобы сбросить пару-тройку лишних кг. :)