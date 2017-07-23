Как меломан слушаю все, от чего не идёт кровь из ушей, катаюсь на всем, что ездит или плавает, люблю игры во всевозможных вариациях, от компьютерных до полевых

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Брест → пообщаться Поболтать или потрындеть обо всем и ни о чем

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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