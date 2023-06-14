Братск
Профиль пользователя Yukkee
О себе
Привет, я Маша 😊
Хотелось бы веселой доброй компанией поиграть в не очень сложные настолки, сходить в кино или посидеть где-нибудь на берегу, например 🙂🍀
Не употребляю алкоголь, никотин и некультурную речь, но не требую от вас того же в обязательном порядке 😌
Профиль обновлён 23 июня 2023 г.
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