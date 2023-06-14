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Братск
Профиль пользователя Fgh785

фото пользователя Fgh785

О себе

Ищу друзей!

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Братск → пообщаться

Найти друзей, общительна, могу поговорить на любые темы.

маленькое фото пользователя sheller
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vicky

Красноярск → пообщаться

Поговорить (по настроению), подружиться (по желанию) :)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя DoRinaV

Красноярск → пообщаться

Хочу найти новых подружек😌

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Rina18

Иркутск → прогуляться, перекусить

Девчонки, давайте познакомимся, прогуляемся, поболтаем)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Sega1993

Иркутск → прогуляться, перекусить

Пришлите погуляем по городу

Откликнулись 3 участника

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