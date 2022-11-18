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Благовещенск
Профиль пользователя Veronika05

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О себе

Всем привет! Я люблю гулять по вечерам, куда-нибудь вместе сходить прогуляться, читать фэнтези, играю в компьютерные и мобильные игры, рисую, люблю аниме жанры, ещё обожала всегда ночёвки за настольными играми. Сама по себе человек скромный, но хочется отвлечься от грустных дней. Жду вас :)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🎲 Настольные игры
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