О себе

Всем привет! Я люблю гулять по вечерам, куда-нибудь вместе сходить прогуляться, читать фэнтези, играю в компьютерные и мобильные игры, рисую, люблю аниме жанры, ещё обожала всегда ночёвки за настольными играми. Сама по себе человек скромный, но хочется отвлечься от грустных дней. Жду вас :)