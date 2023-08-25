О себе

Хочу собаку, но дома кошки( В душе художник, с наруже лентяйка. Есть стоемление к чемуто прекрасному а вот к чему не понятно. Увлекаюсь всем что связоно с творчеством, разрисовкой стен и одежды, рисовала портреты и многое другое. В данный момент сомообразовываюсь, изучаю Blender и ZBrush, получается плохо и есть желание пожаловаться знающему человеку, какая же это муть