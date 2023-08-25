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Благовещенск
Благовещенск
Профиль пользователя Veronica.922
О себе
Хочу собаку, но дома кошки( В душе художник, с наруже лентяйка. Есть стоемление к чемуто прекрасному а вот к чему не понятно. Увлекаюсь всем что связоно с творчеством, разрисовкой стен и одежды, рисовала портреты и многое другое. В данный момент сомообразовываюсь, изучаю Blender и ZBrush, получается плохо и есть желание пожаловаться знающему человеку, какая же это муть
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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