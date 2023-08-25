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Благовещенск
Профиль пользователя Veronica.922

фото пользователя Veronica.922

О себе

Хочу собаку, но дома кошки( В душе художник, с наруже лентяйка. Есть стоемление к чемуто прекрасному а вот к чему не понятно. Увлекаюсь всем что связоно с творчеством, разрисовкой стен и одежды, рисовала портреты и многое другое. В данный момент сомообразовываюсь, изучаю Blender и ZBrush, получается плохо и есть желание пожаловаться знающему человеку, какая же это муть

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Благовещенск → прогуляться, перекусить

Осень. Грустно. Тоскливо. Айда гулять. Или посидеть в уютном местечке

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Расширяю круг знакомых

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Cmac

Москва → пообщаться

Сыграем в небольшую игру?

Откликнулись 3 участника

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