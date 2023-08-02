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Благовещенск
Благовещенск
Профиль пользователя Verochka28
О себе
Ищу подругу от 26-30 лет.Хочу разговаривать на любые темы, обмениваться опытом,есть всякие вкусняшки и смотреть вместе киношки. А иногда и выпить в баре. Ау, отзовись💃💃
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре
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