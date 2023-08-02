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Благовещенск
Профиль пользователя Verochka28

фото пользователя Verochka28

О себе

Ищу подругу от 26-30 лет.Хочу разговаривать на любые темы, обмениваться опытом,есть всякие вкусняшки и смотреть вместе киношки. А иногда и выпить в баре. Ау, отзовись💃💃

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Благовещенск → пообщаться

Ищу подругу) Для общения, киношек, вкусняшек)Поговорить обо всём.

Благовещенск → пообщаться

Ищу подругу для общения и совместных посиделок)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Откликнулось 17 участников

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