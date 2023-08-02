Благовещенск

Профиль пользователя Verochka28

О себе Ищу подругу от 26-30 лет.Хочу разговаривать на любые темы, обмениваться опытом,есть всякие вкусняшки и смотреть вместе киношки. А иногда и выпить в баре. Ау, отзовись💃💃

Была в сети на прошлой неделе

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